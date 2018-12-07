Кулижников выиграл золото на этапе КМ в Польше на дистанции 500 м

ТАСС, 7 декабря. Россиянин Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.

24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 34,834 секунды, установив рекорд трассы. Предыдущее достижение принадлежало поляку Артуру Васу (35,13 секунды). Вторым стал японец Рёхэй Хага (отставание 0,14 секунды). Третье место занял норвежец Ховар Лорентсен (+0,27).

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии - в Обихиро и в Томакомае.

Кулижников - двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Победитель общего зачета Кубка мира 2015 года. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98).

Этап Кубка мира в Польше завершится 9 декабря.