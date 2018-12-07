Хоккейный Кубок легенд памяти Анатолия Тарасова стартует в Подмосковье

ТАСС, 8 декабря. Матчи юбилейного, пятого хоккейного турнира Кубок легенд пройдут 8 и 9 декабря в подмосковной деревне Лужки. Турнир будет приурочен к 100-летию со дня рождения одного из самых известных хоккейных тренеров Анатолия Тарасова.

На Кубке легенд сыграют команды ветеранов московских клубов "Спартак", "Динамо", ЦСКА и "Крылья Советов". Планируется участие Вячеслава Фетисова, Павла Буре, а также президента "Норникеля" Владимира Потанина, который традиционно выступит за ЦСКА.

В первом матче турнира 8 декабря сыграют "Спартак" и "Крылья Советов", во втором - "Динамо" и ЦСКА. В перерыве между играми участники второй встречи проведут мастер-класс для воспитанников филиала академии Фетисова. По итогам первого дня определятся участники матчей за третье место и финальной встречи. Обе игры за призовые места пройдут 9 декабря, а в перерыве между ними состоится выставочный матч между воспитанниками академии Фетисова.

Кубок победителям турнира будет вручать дочь Тарасова, заслуженный тренер СССР и член Зала славы мирового фигурного катания Татьяна Тарасова. Организатором турнира выступает Лига Легенд мирового хоккея при поддержке компании "Норникель".

Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972). В 1974 году тренер был введен в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997 в числе первых - в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея. Тарасов умер 23 июня 1995 года в возрасте 76 лет.

Первый розыгрыш Кубка легенд прошел в ноябре 2011 года и был посвящен 65-летию отечественного хоккея, тогда в турнире приняли участие команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА, ставший победителем, и ВВС МВО (клуб Военно-воздушных сил Московского военного округа, чьим первым тренером был Тарасов - прим. ТАСС), за который выступали ветераны "Крыльев Советов", "Химика" и руководители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Во втором розыгрыше, прошедшем в 2015 году и приуроченном к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие уже шесть команд, разбитые на две группы, победители которых разыграли главный приз в финальном матче, где ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 6:4. Третий розыгрыш Кубка легенд прошел в 2016 году и был посвящен 70-летию отечественного хоккея, тогда соревнования состоялись на специально построенной первой и единственной в Москве открытой ледовой арене, вмещающей более двух тысяч зрителей, а успех снова праздновал ЦСКА. Предыдущий турнир, как и стартующий, состоялся в подмосковных Лужках, победу в нем в четвертый раз одержали армейцы.