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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Гуменник стал вторым в финале Гран-при среди юниоров в Канаде

16-летний российский спортсмен набрал 218,75 балла по итогам короткой и произвольной программ

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место по итогам соревнований среди юношей в финале Гран-при, проходящем в канадском Ванкувере. 16-летний спортсмен набрал 218,75 балла.

Победителем стал 13-летний канадец Стефен Гоголев (233,58). Замкнул тройку японец Коширо Шимада (214,38). Победитель короткой программы американец Камден Пулкинен совершил несколько падений во время произвольного проката и занял итоговое пятое место.

Гуменник в первый раз участвовал в финале Гран-при. На этапах серии он одержал две победы (в канадском Ричмонде и словенской Любляне) и набрал 30 баллов, квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом.

Финал Гран-при завершится 9 декабря.

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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018
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