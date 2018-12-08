Фигуристы Шевченко и Еременко в восторге от победы в финале юниорского Гран-при в Канаде

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко, занявшие первое место по итогам соревнований танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Ванкувер, заявили, что находятся в полном восторге от результата и пожелали успеха партнерам по команде. Об этом спортсмены сказали журналистам после окончания произвольной программы.

По итогам короткого и произвольного прокатов Шевченко и Еременко всего на 0,01 балла опередили другой российский дуэт - Арина Ушакова / Максим Некрасов.

"Мы в восторге от соревнований, от результата, который показали, в первый раз победили с таким минимальным отрывом. Мы гордимся нашей командой, нашими тренерами. Хотим пожелать удачи партнерам по команде [в танцах на льду] Александре Степановой и Ивану Букину", - сказал Еременко.

"Это прекрасный момент. Однако мы будем продолжать работать. Необходимо улучшить короткую программу, довести наше танго до еще более высокого уровня", - отметила Шевченко.

Шевченко и Еременко впервые стали победителями финала Гран-при. В прошлом году они заняли четвертое место. Турнир завершится 9 декабря.