Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы финала Гран-при в парном катании

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место после короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере в парном катании. За свой прокат россияне получили 75,18 балла.

Еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов идет на третьем месте, набрав 74,04 балла. Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,69).

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и бронзовыми призерами чемпионата Европы. Пара во второй раз принимает участие в финале Гран-при, в 2016 году Забияко и Энберт стали четвертыми.

Тарасова и Морозов выиграли финал Гран-при 2016 года, также в их активе серебро командного турнира Олимпиады-2018, серебро и бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы.

Произвольную программу пары представят утром 9 декабря.