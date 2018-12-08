{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы финала Гран-при в парном катании

Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян
Наталья Забияко и Александр Энберт Сергей Бобылев/ТАСС
Наталья Забияко и Александр Энберт
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают второе место после короткой программы в финале Гран-при в Ванкувере в парном катании. За свой прокат россияне получили 75,18 балла.

Еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов идет на третьем месте, набрав 74,04 балла. Лидируют китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,69).

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командном турнире и бронзовыми призерами чемпионата Европы. Пара во второй раз принимает участие в финале Гран-при, в 2016 году Забияко и Энберт стали четвертыми.

Тарасова и Морозов выиграли финал Гран-при 2016 года, также в их активе серебро командного турнира Олимпиады-2018, серебро и бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы.

Произвольную программу пары представят утром 9 декабря.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию-2018
Финал Гран-при по фигурному катанию-2018
Американец Чен выиграл финал Гран-при по фигурному катанию
Россиянин Сергей Воронов занял шестое место
Читать полностью