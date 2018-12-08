Американец Чен выиграл финал Гран-при по фигурному катанию

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен одержал победу в финале Гран-при в Ванкувере. По сумме короткой и произвольной программ 19-летний фигурист получил 282,42 балла.

Второе место занял японец Сёма Уно (275,10), третье - южнокореец Чха Чжун Хван (263,49). Единственный представитель России в соревнованиях одиночников финала Гран-при 31-летний Сергей Воронов занял последнее, шестое место с результатом 226,44 балла.

Чен стал двукратным победителем финала Гран-при, до этого он выигрывал итоговый турнир серии в 2017 году. Также в его активе золото чемпионата мира 2018 года и чемпионата четырех континентов - 2017. На Олимпийских играх 2018 года Чен стал пятым.

В финале Гран-при не смог принять участие двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Он пробился в финал серии, одержав победы на двух этапах Гран-при, однако на турнире в Москве японец усугубил травму ноги и снялся с соревнований в Ванкувере. Финал Гран-при завершится утром в воскресенье.