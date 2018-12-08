Домашний стадион ФК "Зенит" сменил название на "Газпром-Арена"

ТАСС, 8 декабря. Домашний стадион петербургского футбольного клуба "Зенит" сменил название на "Газпром-Арена". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
Ранее стадион назывался "Санкт-Петербург". Новое название арены в виде логотипа будет нанесено на внешний фасад стадиона, униформу сотрудников, сувенирную продукцию и билеты.
"Наш клуб и "Газпром" продолжают плодотворное сотрудничество. Помимо традиционных решений, наше соглашение предполагает проведение масштабных совместных проектов по развитию инфраструктуры стадиона и прилегающих к нему территорий - создание рекреационных зон отдыха вблизи арены", - отметил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля 2017 года, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 победил екатеринбургский "Урал". На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе полуфинальная встреча между сборными Франции и Бельгии (1:0) и матч за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0).