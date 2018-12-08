Усманов: новые технологии продемонстрируют фехтование на Играх-2020 во всем блеске

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Новые технологии позволят представить на Играх в Токио фехтование во всем блеске и продемонстрировать миру вид спорта в новом зрелищном формате. Об этом на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), приуроченном к ее 105-летию, заявил президент организации Алишер Усманов.

Глава FIE подчеркнул, что последний чемпионат мира в китайском Уси стал показательным с точки зрения использования новых технологий. "Прошедший в этом году чемпионат мира в Уси стал не только образцово-показательным в плане организации, оформления фехтовального зала, но и уникальным в плане опробованных там новых технологий. Впервые в финалах использовались LED панели, на которых транслировались фамилии спортсменов, счет, а в паузах демонстрировались анимационные ролики. На мой взгляд, это настоящий технологический прорыв, что обеспечивает совершенно другое восприятие фехтования как зрителями на трибунах, так и телезрителями", - подчеркнул Усманов.

"Наша цель - доказать в Токио, что фехтование является одним из самых современных, инновационных и популярных видов спорта. У нас хорошая основа, чтобы на Олимпийских играх в Токио показать миру новое фехтование во всем его блеске, - подчеркнул Усманов. - Мы должны сделать все, чтобы люди понимали и ценили наш вид спорта все больше и больше".

В конгрессе Международной федерации фехтования принимают участие делегаты из 135 стран мира.