"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, уступив "Крыльям Советов"

ТАСС, 8 декабря. Самарские "Крылья Советов" победили "Ростов" со счетом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Забитым голом отметился Паул Антон, реализовавший пенальти на 11-й минуте встречи. На 44-й минуте с поля был удален нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, получивший вторую желтую карточку. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, через три минуты за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ростовчан Александр Гацкан.

В конце второго тайма главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был удален со скамейки запасных. Специалист в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра.

"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17 матчах. "Крылья Советов" находятся на 12-м месте, в активе команды 17 очков в 16 встречах.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем" 3 марта, "Крылья Советов" в тот же день встретятся с московским "Локомотивом" в выездном матче.