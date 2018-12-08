"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, уступив "Крыльям Советов"

ТАСС, 8 декабря. Самарские "Крылья Советов" победили "Ростов" со счетом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Забитым голом отметился Паул Антон, реализовавший пенальти на 11-й минуте встречи. На 44-й минуте с поля был удален нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, получивший вторую желтую карточку. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, через три минуты за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ростовчан Александр Гацкан.
В конце второго тайма главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был удален со скамейки запасных. Специалист в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра.
"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17 матчах. "Крылья Советов" находятся на 12-м месте, в активе команды 17 очков в 16 встречах.
В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем" 3 марта, "Крылья Советов" в тот же день встретятся с московским "Локомотивом" в выездном матче.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|26-15
|34
|2
|Краснодар
|16
|10
|2
|4
|30-12
|32
|3
|ЦСКА
|16
|7
|6
|3
|21-7
|27
|4
|Спартак
|16
|7
|4
|5
|19-17
|25
|5
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|21-16
|25
|6
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|7
|Урал
|16
|6
|4
|6
|18-24
|22
|8
|Рубин
|16
|4
|10
|2
|15-13
|22
|9
|Оренбург
|15
|6
|4
|5
|16-13
|22
|10
|Арсенал
|16
|5
|5
|6
|23-23
|20
|11
|Ахмат
|16
|5
|5
|6
|13-17
|20
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|2
|9
|10-22
|17
|13
|Динамо
|16
|3
|8
|5
|12-13
|17
|14
|Уфа
|16
|3
|6
|7
|11-17
|15
|15
|Анжи
|16
|4
|3
|9
|9-22
|15
|16
|Енисей
|16
|2
|4
|10
|10-26
|10