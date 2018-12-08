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Футбол в России

"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, уступив "Крыльям Советов"

По ходу игры главный судья матча удалил Сергея Корниленко, Рагнара Сигурдссона, Александра Гацкана и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина
Болельщики "Крыльев Советов" ТАСС/Артем Коротаев
Болельщики "Крыльев Советов"
© ТАСС/Артем Коротаев

ТАСС, 8 декабря. Самарские "Крылья Советов" победили "Ростов" со счетом 1:0 в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Забитым голом отметился Паул Антон, реализовавший пенальти на 11-й минуте встречи. На 44-й минуте с поля был удален нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, получивший вторую желтую карточку. Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, через три минуты за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ростовчан Александр Гацкан.

В конце второго тайма главный тренер "Ростова" Валерий Карпин был удален со скамейки запасных. Специалист в агрессивной форме выразил недовольство действиями арбитра.

"Ростов" продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 17 матчах. "Крылья Советов" находятся на 12-м месте, в активе команды 17 очков в 16 встречах.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с красноярским "Енисеем" 3 марта, "Крылья Советов" в тот же день встретятся с московским "Локомотивом" в выездном матче.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16111426-1534
2Краснодар16102430-1232
3ЦСКА1676321-727
4Спартак1674519-1725
5Локомотив1674521-1625
6Ростов1766514-1124
7Урал1664618-2422
8Рубин16410215-1322
9Оренбург1564516-1322
10Арсенал1655623-2320
11Ахмат1655613-1720
12Крылья Советов1652910-2217
13Динамо1638512-1317
14Уфа1636711-1715
15Анжи164399-2215
16Енисей16241010-2610
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