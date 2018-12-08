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Тренер: российские биатлонистки будут выступать еще лучше, когда обретут уверенность

По итогам первых четырех гонок на этапе Кубка мира в Поклюке, входящих в зачет Кубка наций, женская сборная России занимает третье место
Евгения Павлова EPA-EFE/ANTONIO BAT
Евгения Павлова
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону по ходу сезона способна заметно улучшить свои результаты, если спортсменки почувствуют уверенность в своих силах и возможность на равных сражаться с лидерами мирового сезона. Такое мнение ТАСС высказал тренер женской сборной Леонид Гурьев.

По итогам первых четырех гонок на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, входящих в зачет Кубка наций, женская сборная России занимает третье место. В субботу в Словении прошел женский спринт, лучшей из россиянок стала Евгения Павлова (8-е место). Ирина Старых стала 12-й, Маргарита Васильева - 13-й.

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"Я призываю болельщиков, чтобы они активно поддерживали нашу команду - кричали, шумели трещотками, махали флагами. Команда у нас была единым целым, и такая поддержка в конечном результате позволит создать положительную ауру. Девчонки работают, просто надо немного подождать - у нас новое поколение, молодые и азартные спортсменки", - сказал Гурьев.

"Сейчас просто надо пройти первые старты и осознать, что мы можем с ними бороться. Как только появится уверенность, появится и лидер, за которым будут тянуться остальные", - отметил он.

Специалист, отвечающий в команде за стрелковую подготовку, не удивлен хорошей стрельбой российских биатлонисток в первых гонках. "Когда летом мы собрали команду, то пришлось учить буквально с азов, но потом становилось все лучше и лучше, пошла хорошая работа, уже на последнем сборе результаты стали расти на глазах. И вот сейчас, когда идешь на соревнования, то испытываешь уверенность, что каждый может отстреляться на ноль. И они на это способны", - заметил он.

Вместе с тем Гурьев заметил, что тренерам и спортсменам еще нужно время на то, чтобы лучше сработаться, поскольку в межсезонье состав национальной команды и тренерского штаба серьезно преобразился.

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