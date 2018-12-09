Туктамышева: выступление в финале Гран-при стало хорошим опытом перед чемпионатом России

ВАНКУВЕР /Канада/, 9 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, ставшая третьей в финале Гран-при, считает, что выступление в Ванкувере стало хорошим опытом перед чемпионатом России. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

Победу в финале Гран-при одержала 16-летняя японка Рика Кихира, второй стала 16-летняя россиянка и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

"Я счастлива, потому что сегодня показала для себя очень хорошее катание. Выступление здесь станет хорошим опытом перед чемпионатом России", - сказала Туктамышева.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. Туктамышева выигрывала чемпионат России в 2013 году.

Туктамышева, которой 17 декабря исполнится 22 года, проводит восьмой сезон на взрослом уровне. Россиянка во второй раз в карьере заняла призовое место в финале Гран- при. В финале сезона-2014/15 Туктамышева стала первой, обойдя россиянку Елену Радионову и американку Эшли Вагнер.

"Восемь лет назад, в своем первом сезоне, мне все казалось легким, я ни о чем не думала, а просто наслаждалась новым опытом и новой жизнью. Любые сегодняшние старты не стоит сравнивать с первыми выступлениями. Я прошла через многое, через взлеты и падения, приобрела опыт, отпустив волнение и поняв, для чего я катаюсь. В моем возрасте важно не соревноваться, а получать удовольствие от работы, любить свое дело", - сказала Туктамышева.