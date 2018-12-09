Россияне Мишина и Галлямов выиграли финал юниорского Гран-при среди спортивных пар

Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие по сумме короткой и произвольной программ 190,63 балла. Вторыми стали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (189,53 балла). Бронзу завоевали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (186,59).

ВАНКУВЕР /Канада/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские юниоры заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при по фигурному катанию. Турнир проходит в Ванкувере (Канада).

На четвертой и пятой строчках расположились российские дуэты Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (172,51) и Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (158,33), замкнули таблицу американцы Сара Фэнг/Ти Джей Нейман.

Ранее в финале Гран-при среди юниоров в женском одиночном катании весь пьедестал также заняли спортсменки из России - Алена Косторная стала победительницей, второе место заняла Александра Трусова, бронзу завоевала Алена Канышева. В соревнованиях танцевальных дуэтов российские спортсмены снова завоевали все призовые места. Россияне София Шевченко и Игорь Еременко заняли первое место, всего на 0,01 балла опередив российский дуэт Арины Ушаковой и Максима Некрасова. Тройку сильнейших замкнули россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров.

В мужском одиночном катании среди юниоров победителем стал 13-летний канадец Стефен Гоголев, россиянин Петр Гуменник занял второе место, третьим стал японец Коширо Симада.