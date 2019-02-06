Российские биатлонисты стартуют на этапе Кубка мира в морозном Кэнморе

ТАСС, 7 февраля. Сборная России по биатлону примет участие в седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Кэнморе (Канада). Коррективы в программу соревнований внесла погода - низкие температуры вынудили организаторов сократить дистанции индивидуальных гонок и задуматься о переносе ряда стартов.

Этап Кубка мира в Кэнморе пройдет с 7 по 9 февраля. В первый день должна была состояться мужская индивидуальная гонка, днем позже - женская, на 9 февраля были намечены эстафеты, а на 10-е - два масс-старта. По прогнозам синоптиков, температура в Кэнморе в выходные опустится до 30 градусов мороза, а так как правила Международного союза биатлонистов (IBU) запрещают проводить старты при температуре ниже 20 градусов мороза, было принято решение перенести эстафеты на пятницу, спринты же, которые сменили в программе этапа гонки с общего старта, пройдут в субботу. При этом дистанция мужской индивидуальной гонки составит 15 км вместо 20 км, женской - 12,5 км вместо 15 км.

С дополнительными проблемами столкнулась сборная России. В понедельник команда прилетела в Калгари без винтовок. Это было связано с тем, что ее путь в Канаду пролегал через США, однако организаторы не успели оформить разрешение на транзит оружия. В итоге его спортсмены сумели получить только за день до старта этапа.

Российская команда прилетела на два этапа в Северную Америку без ряда своих лидеров, поскольку тренерский штаб предпочел не ломать их подготовку к стартующему в начале марта чемпионату мира. Александр Логинов не стал отказываться от заокеанской поездки. В общем зачете Кубка мира он идет третьим, так что пропуск двух этапов мог бы лишить его места в тройке сильнейших. Отсутствие же в Канаде и США пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который также решил сосредоточиться на подготовке к главному старту сезона, должно позволить россиянину вернуть второе место в зачете.

В состав мужской сборной России для участия в североамериканских этапах также вошли Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев и Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова и Маргарита Васильева.

Популярность биатлона в США и Канаде не так велика, как в Европе, однако раз в несколько лет эти страны принимают этапы Кубка мира. Кэнмор 21 год назад стал местом проведения олимпийских соревнований по биатлону в рамках Игр в Калгари. С тех пор канадский стадион принял у себя два этапа Кубка IBU. Нынешний Кубок мира станет вторым.