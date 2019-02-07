Михеев поблагодарил ярославских болельщиков за поддержку в матче Еврохоккейтура с финнами

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России Илья Михеев в беседе с журналистами выразил слова благодарности болельщикам, которые поддерживали команду в матче третьего этапа Евротура против сборной Финляндии.

В четверг сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче Шведских хоккейных игр. Встреча была вынесенной и прошла в Ярославле. Михеев забросил две шайбы.

"В третьем периоде надо было проще играть, ждать ошибки, - сказал Михеев. - Финнам надо было отыгрываться, поэтому нам надо было контратаки ловить. Самое главное, спасибо болельщикам за то, что пришли, сумасшедшая поддержка. Это в первую очередь для них победа, в том году проиграли здесь, а сейчас выиграли".

Михеев отметил, что обновление состава сборной России не влияет на игру. "У нас есть своя работа, которую мы должны выполнять, без разницы, какой состав. Просто надо работать, у нас есть система, которой мы должны придерживаться. Мы сделаем анализ второй пропущенной шайбы и разберем эту ошибку. Насколько я видел, там стык был, ничего страшного, все бывает", - заключил Михеев.

В следующем матче третьего этапа Евротура сборная России сыграет со шведами в Стокгольме 9 февраля.