Шипачев: сборной России удалось переломить ход игры после пропущенной шайбы от финнов

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по хоккею смогла переломить ход матча с командой Финляндии после пропущенного гола в начале встречи. Такое мнение ТАСС высказал капитан сборной Вадим Шипачев.

В четверг сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче Шведских хоккейных игр. Встреча была вынесенной и прошла в Ярославле. Россияне пропустили шайбы на первой и последней минутах игры.

"Хорошо, что сегодня выиграли, начали не очень, в случае с первой шайбой чуть не разобрались, шел наброс на пятак, и игрок подправил, - сказал Шипачев. - Будем разбираться, кто ошибся и что надо было делать. Но потом игра переломилась, стала равная. Во втором периоде было много удалений с нашей стороны, не дали нам здорово сыграть".

Шипачев отметил, что в роли капитана чувствовал себя хорошо. "Все ребята поддерживали, выиграли же. У [защитника сборной России] Александра Елесина еще сегодня день рождения, поздравляю его", - добавил Шипачев.

В послематчевой серии хоккеисты исполнили по девять буллитов. "Хорошо, что выиграли по буллитам, могли бы и в основное время выиграть, но в конце была небольшая ошибка. Почему так плохо реализовывали буллиты? Вратарь, наверное, здорово играл", - заключил Шипачев.

В следующем матче третьего этапа Евротура сборная России сыграет со шведами в Стокгольме 9 февраля.