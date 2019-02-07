Кагарлицкий уверен, что российские хоккеисты должны были побеждать финнов в основное время

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина /. Сборная России по хоккею могла выиграть у команды Финляндии в матче Еврохоккейтура в основное время. Такое мнение ТАСС высказал нападающий национальной команды Дмитрий Кагарлицкий.

В четверг сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча была вынесенной и прошла в Ярославле. "Должны были выиграть в основное время, но, к сожалению, так сложилось, что концовка получилась скомканная, пропустили шайбу, - сказал Кагарлицкий. - Считаю, что мы играли сегодня хорошо, были моменты в овертайме, должны были реализовывать численное преимущество, но хорошо, что выиграли по буллитам".

"Были небольшие проблемы с реализацией, нужно быть хладнокровней. Ребята все старались, где-то эмоции перехлестнули, старались лишний пас найти, сыграть на партнера, хотя можно было забрасывать шайбу. Все ребята молодцы, здорово играли, выкладывались, немножко не повезло, но все старались. Команда достаточно молодая, думаю, что в следующей игре мы еще прибавим", - добавил Кагарлицкий.

Несколько раз за матч между хоккеистами сборной России и Финляндии возникали стычки. "Это же международная игра, никто не хочет уступать, мы играем за сборную России, здесь нет такого, чтобы кому-то что-то уступить, мы будем сражаться, бороться и воевать до конца. Это нормальные рабочие моменты", - отметил нападающий.

В следующем матче третьего этапа Евротура сборная России сыграет со шведами в Стокгольме 9 февраля.