Россиянин Мурашов завоевал золото на дистанции 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский спортсмен Руслан Мурашов завоевал золотую медаль в забеге 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Мурашов показал второй результат в истории конькобежного спорта на данной дистанции - 34,225 секунды. Второе место занял норвежец Ховар Лорентсен (отставание 0,13 секунды), третьим стал россиянин Виктор Муштаков (+0,20). Россиянин Павел Кулижников занял седьмое место (+0,30).

26-летний Мурашов стал вторым в истории мужской сборной России чемпионом мира на дистанции 500 м после Павла Кулижникова, который добивался успеха на мировых первенствах в 2015 и 2016 годах. Кроме того, Мурашов является чемпионом Европы 2018 года в командном спринте, в его активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира на дистанции 500 м.

Сборная России на текущем чемпионате мира завоевала уже пять медалей. Ранее бронзовые награды мирового первенства завоевали Наталья Воронина (3000 м), а также женская и мужская команды в командных спринтах.

Позднее в пятницу пройдут женская и мужская командные гонки преследования. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 10 февраля.