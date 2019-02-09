Путин направил приветствие участникам открывшихся на Сахалине игр "Дети Азии"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии", открывшиеся в субботу на Сахалине, выполняют важную и ответственную миссию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эти масштабные, представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию - содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развитию детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что для юных участников игры станут настоящим праздником, позволят продемонстрировать свои способности, волевой характер и победный настрой, приобщиться к миру большого спорта. И конечно, подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления", - говорится в приветственном послании главы государства.

"От души желаю, чтобы зимние международные спортивные игры "Дети Азии" обрели традиции. Объединяли вокруг своих благородных целей талантливую, увлеченную молодежь из России и других стран", - добавил президент.

Игры пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Участниками состязаний по восьми видам зимнего спорта станут около 1,2 тыс. человек.