Конькобежный фестиваль "Московские молнии" впервые пройдет в Парке Горького

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы 10 февраля смогут принять участие в конькобежном фестивале "Московские молнии". Соревнования впервые пройдут на территории Парка Горького, сообщили в субботу организаторы мероприятия.

"10 февраля в Москве на катке Парка Горького пройдет конькобежный фестиваль "Московские молнии". Ранее мероприятие проводилось на катке ВДНХ, в этом году решили выбрать новую площадку. Почувствовать себя настоящим конькобежцем, приняв участие в спринтерском забеге, сможет любой посетитель катка", - сказали организаторы.

Участники будут разделены по возрастным группам, при этом самыми юными спринтерами смогут стать дети до восьми лет, а самыми взрослыми - свыше 40 лет. Победители получат призы и подарки, а каждый участник - памятные сувениры. Соревнования стартуют в 11:00 и в 19:00 мск.

На территории парка также можно будет посетить мастер-классы по биатлону, бобслею, лыжным гонкам, а для детей будут организованы уроки по фигурному катанию и хоккею.

Фестиваль "Московские молнии" состоится в рамках Дней зимних видов спорта, которые проводятся ежегодно по всей стране с 2015 года. Организаторами мероприятия выступают АНО "Лига школьного и дворового спорта" при поддержке Департамента спорта города Москвы, Олимпийского Комитета России.