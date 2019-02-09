МПК открыл ПКР доступ в систему управления данными спортсменов, не дожидаясь 15 марта

В пятницу, 8 февраля МПК восстановил в правах ПКР с пометкой "условно". Чтобы избежать повторных санкций, до 31 декабря 2022 года российская сторона должна выполнять ряд требований, на основании которых МПК принял решение о восстановлении организации. Решение МПК вступает в силу 15 марта.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) начал взаимодействовать с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по вопросу организации участия российских паралимпийцев на международных соревнованиях, не дожидаясь 15 марта 2019 года. Об этом ТАСС сообщил председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"МПК открыл доступ в систему управления данными спортсменов (SDMS) для их допуска на международные соревнования в день оглашения решения по восстановлению ПКР. Мы уже начали вводить данные российских атлетов по 10 видам спорта, входящих в прямую компетенцию МПК - легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, следж-хоккей, танцы на колясках".

По 19 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках, керлинг на колясках), не входящих в прямое управление МПК, все необходимые данные на спортсменов уже введены в системы соответствующих международных федераций.

"Сборные команды России по этим видам спорта участвуют во всех соревнованиях в настоящем паралимпийском цикле, включая чемпионаты мира, Европы и другие квалификационные международные соревнования к Паралимпиаде-2020 в полном статусе - под российским флагом, с российским гимном и экипировкой, в соответствии с полученными ПКР официальными согласиями от международных федераций", - сообщил Рожков.

В функциональные возможности системы SDMS входит управление информацией о спортсменах, сведения о классификации, управление лицензиями, подача заявок на участие в соревнованиях, публикация результатов, рекордов и рейтингов в 10 видах спорта МПК.

ПКР запросил доступ к кабинетам сайтов Игр-2020 и 2022 года

Кроме того, Рожков сообщил, что ПКР обратился к Международному паралимпийскому комитету с просьбой открыть доступ к закрытым кабинетам официальных сайтов оргкомитетов Паралимпийсих игр 2020 и 2022 года для получения всей необходимой информации участникам и специалистам.

Доступ к закрытым кабинетам на сайтах оргомитетов Игр необходим для регистрации участников, получения информации о расписании мероприятий, внутреннего оповещения участников соревнований и регулирования прочих организационных вопросов.

"ПКР обратился в МПК с просьбой открыть доступ к закрытым кабинетам официальных сайтов оргкомитетов Игр в Токио и Игр в Пекине с целью получения необходимых данных для подготовки и участия российских сборных команд в летних и зимних Паралимпийских играх", - сообщил Рожков.

МПК временно лишил ПКР членства в августе 2016-го после публикации доклада Ричарда Макларена, из-за чего российские паралимпийцы не смогли выступить на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане нескольким российским атлетам было позволено выступить в нейтральном статусе.