Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" стартовали на Сахалине

"Дети Азии" проходят на Сахалине с 9 по 16 февраля. Участники соревнуются в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Первых зимних международных спортивных игр "Дети Азии", участие в которых принимают 1200 спортсменов из 20 стран мира, прошла в субботу вечером в Южно-Сахалинске на стадионе "Спартак", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Спортивная столица крупнейшего континента в мире сегодня здесь - на Сахалине. Сегодня вы участники детских Игр, а завтра - вы точно станете олимпийскими чемпионами и внесете свой яркий вклад в развитие дружеских отношений между нашими странами", - обратился к участникам Игр временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Организаторы открытия разбили церемонию на три тематических блока, посвященных истории Сахалина, его настоящему и будущему, а также России в целом. В ходе церемонии выступили 25 сахалинских коллективов, а также артисты из других регионов страны. Одной из важнейших частей церемонии открытия стал парад участников. Открыла шествие судейская колонна в количестве 400 человек, за ней последовали 800 спортсменов из всех представленных в Играх стран: Казахстана, Монголии, Узбекистана, Туркмении, Непала, Республики Корея, Таиланда, Гонконга, Иордании, Таджикистана, Филиппин, Японии, Афганистана, Киргизии, ОАЭ, Индии, Кувейта, Сирии, Армении.

Россию представили команды из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Затем последовали поднятие флага Игр и исполнение Олимпийского гимна, а после - зачитывание клятв со стороны судей, тренеров и спортсменов. Завершающим этапом стала торжественная церемония зажжения огня "Детей Азии" у подножия гигантского маяка-факела, и Игры были объявлены открытыми.

В церемонии открытия Игр приняли участие свыше 1370 человек. На трибунах разместилось 3,6 тыс. зрителей, еще 2 тыс. человек расположились на футбольном поле стадиона. Несмотря на то, что температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась до 32 градусов мороза, зрители и участники пробыли на стадионе до конца церемонии. Организаторы позаботились о всех присутствующих, обеспечив их подушками, пледами и горячим чаем.

В период проведения спортивных соревнований в Южно-Сахалинске будет проходить обширная культурная программа, которая будет включать мероприятия в театрах и парках города, выступления творческих коллективов.

Эстафета огня

Огонь игр "Дети Азии" зажгли 22 декабря прошлого года в Республике Саха (Якутия) - место рождения Игр. Затем он отправился на Сахалин, куда был доставлен в ночь на 1 января. Седьмого января в области стартовала эстафета огня, которая продлилась до 8 февраля - огонь посетил все муниципальные образования области и вернулся в Южно-Сахалинск.

Огонь в Южно-Сахалинске 9 февраля несли 40 факелоносцев, среди которых были министр спорта РФ Павел Колобков, почетный гражданин областного центра Мияниси Ютако, рэпер L'One, а также лучшие спортсмены Южно-Сахалинска, представители адаптивного спорта, организаций и предприятий, городской власти, пенсионеры, деятели культуры.