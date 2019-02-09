Юсков стал пятым на дистанции 1000 м на ЧМ по конькобежному спорту

ИНЦЕЛЛЬ /Германия/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский спортсмен Денис Юсков занял пятое место на дистанции 1000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле.

Пьедестал почета заняли представители Нидерландов. Победителем стал Кай Вербей, показавший результат 1 минута 7,399 секунды, вторым стал Томас Крол (отставание 0,27 секунды), третье место занял Кьелд Нёйс (+0,41). Юсков отстал от победителя на 0,7 секунды. Россиянин Павел Кулижников стал шестым (+0,73), Виктор Муштаков, установивший личный рекорд, - седьмым (+0,98).

Сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачете, на счету команды одна золотая и семь бронзовых наград. На первом месте сборная Нидерландов (4-5-2), на втором - Чехии (2-0-0), на третьем - Норвегии (1-2-0).

Позднее в субботу состоятся женский забег на 1000 м и мужской на 10000 м. Чемпионат мира завершится 10 февраля.