Более 15 тыс. человек приняли участие в гонке "Лыжня России" в подмосковных Химках

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Региональный этап всероссийской гонки "Лыжня России", как и в 2018 году, собрал более 15 тыс. человек на спортивной базе "Планерная" в подмосковных Химках. Об этом сообщили в субботу пресс-службе администрации городского округа Химки.

"В Химках состоялся главный региональный старт всероссийской "Лыжни России". Как и в прошлом году, более 15 тысяч человек вышли на старт, площадкой для проведения соревнований стал олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области добавили, что по итогам забега среди юношей (2001-2010 годов рождения) весь пьедестал заняли жители Подмосковья - третье место занял Владислав Мыльников, вторым финишировал Алексей Зернов, победа досталась Денису Роскошину. Среди девушек победителями стали также представительницы Московской области - бронза досталась Марине Барышниковой, серебро - Татьяне Коротковой, а победительницей гонки стала Елизавета Кармишкина.

В соревновании среди женщин (старше 19 лет) первой до финиша дошла Ольга Царева из Республики Коми, следом за ней финишировала Анна Поваляева из Ханты-Мансийска, занявшая второе место, третье место заняла Мария Давыденкова из Республики Татарстан. Победителем среди мужчин стал житель Одинцова Николай Марилов. Второе и третье места заняли Рауль Шакирзянов из Пермского края и Антон Шатагин из Москвы.

"Лыжня России" - самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы. Мероприятие проводится ежегодно с 1982 года. В большинстве регионов России она проходит традиционно во второе воскресенье февраля.