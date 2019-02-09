Два фаната "Саутгемптона" задержаны за неэтичные жесты в адрес погибшего футболиста Салы

ТАСС, 10 февраля. Два болельщика "Саутгемптона" были задержаны за издевательские жесты в адрес погибшего футболиста Эмилиано Салы во время матча 26-го тура Английской премьер-лиги с "Кардиффом" (1:2). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, фанаты команды изображают самолет, расставив широко руки. "Саутгемптон" быстро отреагировал не неподобающее поведение, оба зрителя матча были идентифицированы и задержаны полицией

Выступавший ранее за "Нант" Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Нападающий погиб в авиакатастрофе. 7 февраля британские криминалисты подтвердили, что из затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело Салы.