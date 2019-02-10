Сёма Уно выиграл чемпионат четырех континентов с мировым рекордом в произвольной программе

ТАСС, 10 февраля. Японский фигурист Сёма Уно занял первое место на чемпионате четырех континентов, который проходит в Анахайме (США, штат Калифорния).

Уно установил мировой рекорд в произвольной программе. Он набрал 197,36 балла, по сумме двух программ его результат составил 289,12 балла. Предыдущее достижение, принадлежавшее другому японцу Юдзуру Ханю, составляло 190,43 балла.

Второе место занял китайский фигурист Цзинь Боян, набравший 273,51 балла. Третьим стал американский фигурист Винсент Чжоу, на его счету 272,22 балла.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали фигуристы из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие по сумме короткой и произвольной программ 211,11 балла. Вторыми стали канадские фигуристы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (211,05 балла). Бронзу завоевали представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (205,42).

Чемпионат четырех континентов проводится среди фигуристов стран Америки, Азии, Африки и Австралии / Океании. 10 февраля танцоры представят произвольную программу.