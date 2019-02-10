Третьяк: третий этап Еврохоккейтура доказал, что двери в сборную России открыты для всех

Сборная России заняла второе место по итогам третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Россияне лидируют в общем зачете Евротура, опережая на шесть очков сборную Финляндии. На турнире в Швеции в сборной России дебютировали восемь хоккеистов: вратари Илья Коновалов ("Локомотив") и Александр Самонов ("Витязь"), защитники Евгений Кулик ("Спартак") и Иван Мищенко ("Адмирал"), нападающие Денис Алексеев, Кирилл Слепец, Григорий Денисенко (все - "Локомотив") и Анатолий Никонцев ("Спартак").

"Мне понравилась команда: после поражения от шведов она не опустила голову, наоборот, показала хороший, активный хоккей с первой до последней секунды. Естественно, в завершении не все получается, но это ясно, поскольку многие в большинстве вместе не играли, сочетаний особых нет, кроме связки Шипачев - Кагарлицкий, которая сразу выделялась. У нее не все получалось, но видно, что взаимодействие очень хорошее", - сказал Третьяк.

"Нам было очень важно посмотреть, какой у молодых ребят характер, желание и объем работы. Меня радует, что они борются до конца, поскольку у них есть потенциал. Шанс попасть на чемпионате мира есть у многих, ребята все перспективные, у нас всегда в сборную ворота открыты", - подчеркнул Третьяк.

"Скорости выше, чем в Континентальной хоккейной лиге, поэтому этапы Евротура нам очень важны. Здесь играют не только на команду, но и за свое имя, чтобы показать, что готовы играть на таком уровне, и предлагать себя в сборную", - добавил он.

Два матча из трех за сборную России на турнире провел Коновалов. "То, что он получил приз лучшего игрока после матча с чехами, говорит само за себя. У нас растет молодой перспективный вратарь, который, если будет много играть, будет выступать на высоком уровне", - подчеркнул президент ФХР.