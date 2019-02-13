Мария Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы

"К сожалению, Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы правого плеча, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ее место в основной сетке соревнований займет Мона Бартель".

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Во втором круге турнира, который проходил в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля, спортсменка должна была встретиться со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной, но не вышла на матч.

Шарапова, которой в апреле исполнится 31 год, является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, всего в ее активе 39 побед на турнирах WTA. В данный момент россиянка занимает 27-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA Premier, его призовой фонд составляет $8,6 млн. Соревнования пройдут с 4 по 17 марта.