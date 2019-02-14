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Футбол в России
Обновлено 

ВФСО "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сумма сделки составит 1 рубль
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 14 февраля. Президиум центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" одобрил продажу московского футбольного клуба банку ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба ВФСО.

Ранее в четверг глава ВТБ Андрей Костин сообщил ТАСС, что сделка по покупке контрольного пакета акций "Динамо" обойдется банку ВТБ в один рубль.

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"Члены президиума одобрили сделку продажи обществом "Динамо" Акционерному обществу "Управляющая компания "Динамо" (основной акционер - банк ВТБ) пакета акций АО "ФК "Динамо-Москва" и уполномочили председателя общества "Динамо" Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи", - говорится в сообщении пресс-службы.

ВТБ владел контрольным пакетом акций "Динамо" с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК "Динамо" порядка 1,8 млрд рублей.

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