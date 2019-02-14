Презентация Всемирной шахматной олимпиады прошла в рамках инвестиционного форума в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) провел на Российском инвестиционном форуме в Сочи презентацию Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В презентации приняли участие губернатор региона Наталья Комарова, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, гроссмейстер Ян Непомнящий.

В 2020 году Ханты-Мансийск примет более 3 тыс. участников соревнований, официальных лиц и гостей. Предварять Всемирную шахматную олимпиаду будет Кубок мира, который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран мира.

Также Жуков и Непомнящий приняли участие в дружеском шахматном турнире в рамках форума. "Шахматы представлены на всех крупных экономических форумах в России - всегда на площадке есть шахматная гостиная. Приятно, что и гроссмейстеры приезжают, принимают участие, в этот раз Ян Непомнящий даже провел дружескую партию", - сказал Жуков.

"Все партии были яркими, с атаками, комбинациями. Так что уровень на форуме приличный, - сказал Непомнящий. - Сыгранные партии были очень логичны".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.