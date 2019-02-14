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Россиянин Казазаев стал вторым в гигантском слаломе на Юношеском олимпийском фестивале

Первое место занял норвежец Андреас Амдаль

ТАСС, 14 февраля. Российский горнолыжник Никита Казазаев занял второе место в гигантском слаломе на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Первое место занял норвежец Андреас Амдаль, третье место поделили итальянец Маттео Бендотти и француз Пабло Банфи.

Медаль Казазаева стала девятой для сборной России на фестивале. В общем зачете россияне занимают седьмое место, имея одну золотую, пять серебряных и три бронзовые медали. Лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золота, три серебра и одна бронза.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль завершится 16 февраля.

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