Путина попросили поддержать строительство стадионов для керлинга в Москве и Владивостоке

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время посещения в Сочи арены для керлинга "Ледяной куб" побеседовал с главой Федерации керлинга России Дмитрием Свищевым, который попросил главу государства поддержать строительство новых таких объектов в Москве и Владивостоке.

Президент приехал на арену поздно вечером в четверг. Он осмотрел центральную ледовую площадку, после чего поговорил с главой Федерации керлинга России в одном из внутренних помещений. На встрече присутствовали также, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.

Путин попросил Свищева рассказать, как функционирует стадион, "какие есть вопросы, проблемы и в чем нужна поддержка". Глава Федерации керлинга России заявил, что "ситуация складывается таким образом, что Сочи, наверное, не самый активный для керлинга регион".

"Мы всевозможными мероприятиями загружаем объект, здесь проходят соревнования не только по керлингу, но и по другим видам спорта - и единоборства, и хоккей, и мероприятия культурного характера, но все-таки пять лет мы эксплуатируем этот стадион и статистика говорит нам о том, что сложно, к сожалению, в южном регионе развивать такой вид спорта как керлинг", - добавил Свищев.

"Вынужден обратиться к вам, Владимир Владимирович, [с просьбой], чтобы рассмотреть возможность поддержать нас в строительстве стадиона по керлингу в Москве и в таком важном регионе для нас как Дальний Восток, во Владивостоке", - сказал Свищев. Он пояснил, в частности, что следующая зимняя олимпиада планируется в Китае и поэтому именно на Дальнем Востоке оптимально развивать данный вид спорта. "Поэтому мы очень востребованы в Москве и очень востребованы на Дальнем Востоке", - подчеркнул глава Федерации.

Говоря о "Ледяном кубе" в Сочи, Свищев также обратил внимание, что "зрителей на керлинг пока немного приходит, но мы активно развиваемся". Путин поинтересовался как обстоят финансовые дела, связанные с этой ареной. Свищев рассказал, что земля для арены была выделена на 49 лет по олимпийской программе, а сам стадион был построен на собственные средства с привлечением кредита ВЭБа. "К сожалению, нам требуется реструктуризация долга и здесь нужно Ваше поручение, мы с ВЭБом как раз ведем активную [работу], они хотят помочь и надо отдать должное, что ВЭБ здесь такую партнерскую оказал нам поддержку, но все-таки это прежде всего банк и требуется его [обслуживание]", - заключил глава Федерации керлинга России.

После этого встреча продолжилась без участия прессы.

О стадионе

Арена для керлинга "Ледяной куб", строительство которой велось с 2010 по 2013 год, расположена в прибрежном кластере олимпийских объектов сочинской зимней Олимпиады 2014 года. Она является единственным спортивным сооружением для керлинга в России, которое было построено именно для этого вида спорта. Арена оборудована шестью дорожками для игр в керлинг и рассчитана на 3 тыс. зрителей.

Помимо центральной спортивной площадки объект включает в себя также хореографический и тренажерный залы, раздевалки, ресторанный комплекс, административные и медицинские помещения, а на прилегающей территории есть три футбольных поля разного размера с искусственным покрытием.

В настоящее время "Ледяной куб" является основной тренировочной площадкой мужской и женской национальных сборных России по керлингу, здесь также проходят сборы и соревнования для команд разных городов России и стран СНГ. В детской секции арены на постоянной основе занимаются керлингом около 100 человек.

Президент РФ ранее уже посещал "Ледяной куб" в феврале 2013 года, ровно за год до начала Олимпиады в Сочи, когда он инспектировал ход подготовки олимпийских объектов.