Сборная России сыграет на первом чемпионате Европы по мини-футболу среди женщин

ТАСС, 15 января. Первый в истории женский чемпионат Европы по мини-футболу стартует 15 февраля в Порту (Португалия), в соревновании примет участие сборная России. В стартовом матче россиянкам будет противостоять команда Испании.

Чемпионат пройдет с 15 по 17 февраля и станет первым официальным международным турниром по мини-футболу среди женщин, так как состоится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). К примеру, чемпионат мира среди женщин носит неофициальный характер и организовывается усилиями ведущих мини-футбольных стран. Европейское первенство теперь намерены проводить каждые два года.

Хозяева турнира определялись после отборочного цикла среди команд, прошедших на Евро-2019. По итогам заседания исполкома УЕФА 6 декабря в Ньоне стало известно, что первое женское европейское первенство примет Португалия. Соревнования пройдут в многофункциональном павильоне "Гондомар" в Порту. Также на проведение турнира претендовала Испания.

Чемпионки Европы будут определяться в формате "Финала четырех", участниками которого станут сборные России, Испании, Украины и Португалии. Отбор проходил в два раунда, в нем приняли участие 23 национальные команды. Сборные начинали путь к финальной части турнира либо со стадии предварительного раунда (21-24 августа), либо с основного этапа (12-15 сентября), что определялось в зависимости от места команды в мировом рейтинге.

По итогам предварительного раунда лучшими своих групп стали сборные Швеции, Финляндии и Белоруссии. В основном раунде приняли участие 16 команд, разделенных на четыре группы, победители которых получили путевку в финальную часть турнира.

Серьезный соперник для россиянок

Женская сборная России начала отбор на Евро-2019 сразу со стадии основного раунда, где сыграла в группе 2 с командами Хорватии, Швеции и Словении. Россиянки набрали семь очков в трех играх, завершив этап на первой строчке таблицы, забив 16 мячей и пропустив всего 2.

В состав команды на чемпионат мира вошли вратари Анастасия Иванова ("Аврора", Санкт-Петербург) и Мария Сурнина ("Лагуна-УОР", Пенза); полевые игроки Анастасия Дурандина, Виктория Лебедева, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова и Мария Филисова (все - "Аврора", Санкт-Петербург), Оксана Алемайкина, Мария Крупина, Ксения Олькова и Александра Чернова (все - "Лагуна-УОР", Пенза), Дина Данилова (МосПолитех, Москва), Татьяна Коржова ("Снежана-Котельники", Московская область) и Александра Самородова (ЗапСибколледж, Тюмень).

Россиянки прибыли в Португалию в среду и уже в пятницу проведут свой полуфинальный матч. Команде Евгения Кузьмина будет противостоять двукратный вице-чемпион и трижды бронзовый призер чемпионатов мира - сборная Испании. "Сильные и слабые стороны соперника нам известны, но мы продолжаем усердно работать. Стараемся оказывать давление на каждом участке поля, ведь под давлением испанкам будет трудно принимать решение, будет больше шансов подловить их на ошибке", - сказала футболистка сборной Алемайкина.

В тот же день будет сыгран второй полуфинал между сборными Украины и Португалии. Матч за третье место и финал пройдут 17 февраля.

Женская команда России является двукратным бронзовым (2010, 2013) и серебряным (2015) призером чемпионатов мира.