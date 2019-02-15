Центр олимпийской подготовки по биатлону в Чебоксарах планируется сдать до конца 2020 года

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство Центра олимпийской подготовки по биатлону в Чебоксарах планируется завершить до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики в декабре 2018 года была создана комиссия по инвентаризации сведений, содержащихся в актах выполненных работ по строительству Центра олимпийской подготовки по биатлону в Чебоксарах. По итогам проведенной инвентаризации было выявлено, что на объекте частично отсутствует оборудование и инвентарь, которые были оплачены генеральному подрядчику в рамках государственного контракта. В декабре 2018 года акт проверки был направлен Минспортом Чувашии в прокуратуру Чувашской Республики. По результатам было возбуждено уголовное дело, в адрес генерального подрядчика ООО "Алза" направлены претензии.

"В этом году нет (не будет завершено - прим. ТАСС), это долгая процедура - пока торги, пока новый подрядчик, с одного раза торги могут не пройти, где-то там "хвосты" остались. Реально мы можем завершить его в следующем 2020 году", - сказал собеседник агентства.

Игнатьев уточнил, что на данный момент выполнена большая часть строительных работ. "На первом и на втором этапе мы все сделали, нам осталось оснастить стрельбище электронными технологиями. Остальное все есть, трасса подготовлена", - добавил он.

Глава республики отметил, что подрядчик, занимавшийся возведением центра, сейчас находится в стадии банкротства. "Со стороны органов власти все сделано для того, чтобы подрядчик выполнил свои обязательства. Ситуацию мы отслеживаем, но даже выделенные деньги в прошлом году - 100 млн рублей - остались неосвоенными", - пояснил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.