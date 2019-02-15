Шорт-трекист Балбеков завоевал второе серебро на Юношеском олимпийском фестивале

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Владимир Балбеков занял второе место в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 м на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараеве.

Балбеков преодолел дистанцию за 1 минуту 37,073 секунды. Победил венгр Аттила Талабош (1.36,676), на третьем месте - его соотечественник Балаж Бонтович (1.37,436).

Для Балбекова это серебро стало вторым на турнире, в понедельник спортсмен принес сборной России первую медаль на фестивале, став вторым в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.

В общем зачете фестиваля сборная России занимает пятое место, имея 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Лидирует команда Норвегии (6-1-5).

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14-18 лет проводится один раз в два года. Фестиваль в Боснии и Герцеговине продлится до 16 февраля. В нем принимают участие 911 спортсменов из 46 стран в восьми видах спорта - биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, хоккее и керлинге.