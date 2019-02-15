Хачанов не выступит на турнире ATP в Марселе из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Карен Хачанов не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Марселе. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

"К сожалению, я вынужден пропустить турнир в Марселе из-за проблем со здоровьем. После победы в прошлом году я ждал выступления здесь с большим нетерпением. Прошу прощения у всех, кто ожидал увидеть мою игру", - написал 22-летний теннисист.