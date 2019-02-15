Хачанов не выступит на турнире ATP в Марселе из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Карен Хачанов не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Марселе. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.
"К сожалению, я вынужден пропустить турнир в Марселе из-за проблем со здоровьем. После победы в прошлом году я ждал выступления здесь с большим нетерпением. Прошу прощения у всех, кто ожидал увидеть мою игру", - написал 22-летний теннисист.
Unfortunately I have to pull out from Marseille @open13marseille due to some health issues that I’ve been having.— Karen Khachanov (@karenkhachanov) 15 февраля 2019 г.
I was really looking forward playing this tournament especially after last year’s success!
I want to apologize to my fans who were waiting to see me play! pic.twitter.com/gcwwfsi5p3
Хачанов является действующим победителем турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил француза Люку Пуя (7:5, 3:6, 7:5). На счету Хачанова четыре титула ATP, россиянин занимает 11-е место в рейтинге ассоциации.
Помимо Хачанова, с турнира снялся чешский теннисист Томаш Бердых. В сетке соревнований спортсменов заменят россиянин Андрей Рублев и представитель Латвии Эрнест Гулбис. Турнир пройдет с 18 по 24 февраля. Общий призовой фонд составит €718,8 тыс.