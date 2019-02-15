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Хачанов не выступит на турнире ATP в Марселе из-за проблем со здоровьем

Россиянин является действующим победителем турнира

ТАСС, 15 февраля. Россиянин Карен Хачанов не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Марселе. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

"К сожалению, я вынужден пропустить турнир в Марселе из-за проблем со здоровьем. После победы в прошлом году я ждал выступления здесь с большим нетерпением. Прошу прощения у всех, кто ожидал увидеть мою игру", - написал 22-летний теннисист.

Хачанов является действующим победителем турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил француза Люку Пуя (7:5, 3:6, 7:5). На счету Хачанова четыре титула ATP, россиянин занимает 11-е место в рейтинге ассоциации.

Помимо Хачанова, с турнира снялся чешский теннисист Томаш Бердых. В сетке соревнований спортсменов заменят россиянин Андрей Рублев и представитель Латвии Эрнест Гулбис. Турнир пройдет с 18 по 24 февраля. Общий призовой фонд составит €718,8 тыс.

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