Российские бадминтонисты обыграли ирландцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ

ТАСС, 15 февраля. Сборная России по бадминтону обыграла команду Ирландии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы среди смешанных команд и вышла из группы с первого места. Соревнования проходят в Копенгагене.

Российская команда победила со счетом 4:1. Победы подержали Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Владимир Иванов и Иван Созонов, Родион Алимов и Алина Давлетова, а также Владимир Мальков. Поражение потерпела Анастасия Семенова.

Ранее сборная России обыграла англичан (3:2) и немцев (5:0). Соперник россиян по полуфиналу определится позднее, игры 1/2 финала пройдут 16 февраля. Во второй группе выступают сборные Дании, Нидерландов, Испании и Франции. Команда Дании гарантировала себе первое место в группе 1 и сыграет в другой полуфинальной паре.

Турнир завершится 17 февраля.