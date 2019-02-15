РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге

"Сегодня Российский футбольный союз подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург". Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности. Подготовка заявки стала возможна благодаря четкому взаимодействию многих структур, включая правительство РФ, Министерство спорта РФ, администрацию г. Санкт-Петербург, ФК "Зенит" и многих других", - заявил Алаев.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Санкт-Петербург имеет огромный опыт проведения футбольных матчей самого высокого уровня. Только в течение последних нескольких лет здесь проходили игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, "Зенит" постоянно играет в еврокубках, а в 2020 году городу предстоит принять поединки чемпионата Европы. Город располагает развитой туристической инфраструктурой и отличается особенной культурной и футбольной атмосферой, которая запомнилась сотням тысяч болельщиков со всего мира", - добавил Алаев.

"Считаем, что у заявки Санкт-Петербурга высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций. Убежден, что в случае победы нашей заявки, мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира", - заключил собеседник ТАСС.

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. РФС 1 ноября выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга. Заявки на проведение финала должны были быть отправлены в УЕФА до 15 февраля. Место проведения будет названо на заседании исполкома УЕФА, которое пройдет 29 мая в Баку, также на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 претендует немецкий Мюнхен ("Альянц-Арена").