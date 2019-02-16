Поединок Харитонов - Митрион под эгидой Bellator был признан несостоявшимся

ТАСС, 16 февраля. Бой организации Bellator между россиянином Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом признан несостоявшимся после запрещенного удара со стороны американца. Поединок, который возглавил кард турнира, проходил в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

Бой был остановлен в первом раунде после удара Митриона ногой в пах. Российский спортсмен не смог самостоятельно подняться. Харитонов покинул октагон при помощи медицинского персонала.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.