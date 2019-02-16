{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Поединок Харитонов - Митрион под эгидой Bellator был признан несостоявшимся

Причиной стал запрещенный удар в пах, проведенный со стороны американского спортсмена
Сергей Харитонов AP Photo/Gregory Payan
Описание
Сергей Харитонов
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 16 февраля. Бой организации Bellator между россиянином Сергеем Харитоновым и Мэттом Митрионом признан несостоявшимся после запрещенного удара со стороны американца. Поединок, который возглавил кард турнира, проходил в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут).

Бой был остановлен в первом раунде после удара Митриона ногой в пах. Российский спортсмен не смог самостоятельно подняться. Харитонов покинул октагон при помощи медицинского персонала. 

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.

Харитонов считает случайным удар Митриона в пах во время боя в Bellator
Поединок был признан несостоявшимся после запрещенного удара американца
Читать полностью