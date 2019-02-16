Сборная России по регби победила бельгийцев во втором туре чемпионата Европы

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России победила команду Бельгии со счетом 64:7 во втором туре чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Сочи на Центральном стадионе им. Славы Метревели.

В составе победителей удачные попытки на счету Дмитрия Герасимова, Тагира Гаджиева, Андрея Поливалова, Германа Давыдова, Виктора Кононова, Владимира Остроушко, Василия Артемьева и Никиты Вавилина.

Вход на матч был бесплатным. Россиян поддерживали сборные России по вольной борьбе и боксу, а также паралимпийская сборная России по футболу.

Чемпионат Европы проходит в формате однокругового турнира, участие принимают сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. Чемпион Европы определится 17 марта по итогам пяти сыгранных туров. В первом туре сборная России уступила испанцам, в активе российской команды 6 очков, она занимает первое место в группе, соперники проведут матчи второго тура позднее.

Следующий матч сборная России проведет 2 марта в гостях с командой Германии.