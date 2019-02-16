Россиянин Никитин завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве

ТАСС, 16 февраля. Российский фристайлист Станислав Никитин занял первое место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Москве. Соревнования прошли на Воробьевых горах.

Спортсмен показал результат 128,96 балла. Второе место занял китаец Ван Синьди (123,08), третьим стал швейцарец Ной Рот (119,91). Россиянин Павел Кротов занял четвертое место (101,81). Максим Буров стал седьмым, Илья Буров - 10-м, Руслан Катманов - 13-м, Вадим Хакимов - 15-м, Егор Кузьмин - 18-м, Даниил Вагин - 24-м, Василий Хлопотин - 28-м.

Для 23-летнего Никитина это первая победа на этапах Кубка мира, ранее россиянин трижды завоевывал бронзу. Спортсмен выступает на этапе Кубка мира в Москве в четвертый раз, в предыдущие годы он становился третьим, 11-м и 12-м.

В соревнованиях женщин победила белоруска Александра Романовская, набравшая 105,93 балла. Второе место заняла австралийка Лора Пил (97,64), третьей стала китаянка Сюй Мэнтао (89,88). Россиянка Любовь Никитина заняла шестое место, Софья Алексеева - 13-е, Кристина Спиридонова - 15-е.

Этап в Москве - второй в сезоне в лыжной акробатике. В зачете Кубка мира в этой дисциплине Никитин поднялся на первое место, набрав 160 баллов. Вторым идет Ван Синьди (160), третьим - Максим Буров (136). У женщин лучшая из россиянок, Любовь Никитина, занимает седьмое место.

Следующий этап пройдет в Минске 23 февраля.