{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ISSF Лисин провел несколько рабочих встреч в Токио в рамках подготовки к ОИ-2020

Делегация ISSF обсудила с представителями оргкомитета Игр несколько тем
Президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин провел несколько рабочих встреч в Токио в связи с подготовкой к летним Олимпийским играм 2020 года. Об этом сообщает пресс- служба ISSF.

Делегация ISSF обсудила с представителями оргкомитета Игр несколько тем. В частности, в связи с тенденцией по сокращению расходов на организацию Олимпиады были сделаны предложения по снижению затрат на строительство объектов и проведение тестового мероприятия. "Делегация ISSF отметила хороший способ планирования подготовки к Играм и согласовала совместные усилия с оргкомитетом для достижения желаемых результатов", - говорится в сообщении.

Также глава ISSF провел встречи с президентами Национальной стрелковой ассоциации Японии и Японской ассоциации стендовой стрельбы. Сообщается, что положительные итоги визита были отмечены во время встречи с главой оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Футбол в Англии
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии готов купить "Манчестер Юнайтед" за $4,8 млрд
Состояние семьи принца составляет $1,08 трлн
Читать полностью