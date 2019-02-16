Француз Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США

ТАСС, 17 февраля. Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 55,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен (отставание 25,9 секунды; 1 промах). Третьим стал француз Симон Дестьё (+47,3; 3).

Этап в США завершился в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.