Лашманова, Широбоков и Мизинов заявлены на командный чемпионат России по спортивной ходьбе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова, обладатель серебряной награды чемпионата мира - 2017 Сергей Широбоков и бронзовый призер европейского первенства 2018 года Василий Мизинов выступят на командном чемпионате России по спортивной ходьбе в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"Командный чемпионат России по спортивной ходьбе, который пройдет на сочинской трассе "Формулы-1", будет весьма представительным, - сказала Юхарева. - В заходах на 20 км выступят участники последнего чемпионата Европы Василий Мизинов, ставший в Берлине третьим, и Яна Смердова. Также на этой дистанции будут бороться за медали чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Лашманова и серебряный призер лондонского чемпионата мира Сергей Широбоков".

Первыми 18 февраля вступят в борьбу за награды женщины и мужчины в ходьбе на 35 км, затем будут разыграны медали чемпионата в мужской ходьбе на 20 км. Завершится турнир состязанием женщин также на 20-километровке.

На командном чемпионате России - 2018 первые места на дистанции 20 км заняли Лашманова и Широбоков, Мизинов тогда стал вторым. На 35-километровой дистанции первенствовали Ольга Шаргина и Сергей Бакулин.