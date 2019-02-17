"Звезды мира" обыграли "Звезд России" в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Команда "Звезды мира" победила "Звезд России" со счетом 118:115 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на "ВТБ- Арене" в Москве.

Самым ценным игроком матча назвали испанского защитника ЦСКА Серхио Родригеса. Самым результативным игроком стал российский форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, набравший 30 очков. У команды "Звезды мира" больше всех очков набрали форвард "Локомотива-Кубани" Дорелл Райт и Родригес - по 20.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в третий раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге.