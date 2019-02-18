MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ Родригес переведет 500 тыс. рублей на благотворительность

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самый ценный игрок (MVP) Матча звезд Единой лиги ВТБ испанский баскетболист Серхио Родригес переведет полученные за приз 500 тыс. рублей на благотворительность. Об этом он заявил ТАСС.
My phone was like telescope yesterday: @VTBUL All Star game @SergioRodriguez @kendrick3perry @urgantcom @IlonaK10 pic.twitter.com/9ChcScPnif— Andrey Kartashov (@LeDr0n) February 18, 2019
В воскресенье команда "Звезды мира" победила сборную "Звезды России" со счетом 118:115 в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Родригес набрал в матче 20 очков и сделал пять передач.
"Я планирую потратить эти деньги на благотворительность, - сказал Родригес. - У меня есть детский лагерь в Тенерифе для ребят, желающих заниматься баскетболом, я им помогаю. Часть средств переведу туда, а другую - Кайлу Хайнсу (американский баскетболист, партнер Родригеса по ЦСКА - прим. ТАСС). У него тоже есть подобный проект, он многое делает для детей в своем родном городе, а без Кайла мы бы не одержали победу, и я бы не получил награду MVP".
Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в третий раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. В 2019 году встреча прошла в Москве.