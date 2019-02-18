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Единая лига ВТБ

MVP Матча звезд Единой лиги ВТБ Родригес переведет 500 тыс. рублей на благотворительность

У игрока есть детский баскетбольный лагерь в Тенерифе
Серхио Родригес Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Описание
Серхио Родригес
© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Самый ценный игрок (MVP) Матча звезд Единой лиги ВТБ испанский баскетболист Серхио Родригес переведет полученные за приз 500 тыс. рублей на благотворительность. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье команда "Звезды мира" победила сборную "Звезды России" со счетом 118:115 в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Родригес набрал в матче 20 очков и сделал пять передач.

"Я планирую потратить эти деньги на благотворительность, - сказал Родригес. - У меня есть детский лагерь в Тенерифе для ребят, желающих заниматься баскетболом, я им помогаю. Часть средств переведу туда, а другую - Кайлу Хайнсу (американский баскетболист, партнер Родригеса по ЦСКА - прим. ТАСС). У него тоже есть подобный проект, он многое делает для детей в своем родном городе, а без Кайла мы бы не одержали победу, и я бы не получил награду MVP".

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в третий раз. Первый подобный матч состоялся в 2017 году в Сочи, второй - в 2018 году в Санкт-Петербурге. В 2019 году встреча прошла в Москве.

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