Лашманова победила на дистанции 20 км на командном чемпионате России по спортивной ходьбе

ТАСС, 18 февраля. Олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне Елена Лашманова заняла первое место на дистанции 20 км на командном чемпионате России по спортивной ходьбе. Соревнования проходят в Сочи.

Спортсменка показал результат 1 час 24 минуты 31 секунда. Второй стала Эльвира Хасанова (отставание 3 минуты 59 секунд). Третье место заняла Надежда Сергеева (+4.52). Участница чемпионата Европы 2018 года Яна Смердова заняла шестое место (+7.51).

Помимо золотой медали Олимпиады, в активе 26-летней Лашмановой также победы на мировом первенстве 2013 года в Москве. С февраля 2014-го по февраль 2016 года отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионат России завершится 18 февраля.