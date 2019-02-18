"Трактор" прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Челябинский трактор обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу забросил Антон Глинкин (53-я минута).

"Трактор" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей. В последний раз до этого подопечные Алексея Тертышного одерживали победу 2 февраля, в матче с магнитогорским "Металлургом" (3:1).

"Динамо" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 70 очков после 60 матчей. "Трактор" идет восьмым на Востоке, имея в активе 58 очков после 60 встреч. Ранее московская команда гарантировала себе выход в плей-офф с пятого места.

В следующем матче "Трактор" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", а столичный клуб дома встретится с "Металлургом". Обе встречи пройдут 20 февраля.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома разгромил пекинский "Куньлунь" (7:2), а екатеринбургский "Автомобилист" на домашней площадке обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:3).