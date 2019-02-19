Девятый турнир по хоккею с мячом на призы патриарха Кирилла открылся в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия финального этапа девятого турнира по хоккею с мячом на призы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла среди детей 2007-2008 годов рождения состоялась в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В финале девятого турнира на призы патриарха примут участие восемь команд, победивших в своих федеральных округах - хоккеисты из Москвы, Архангельска, Ульяновска, Кирова, Красноярска, Хабаровска, Кемерова, а также Краснотурьинска.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что подобные турниры способствуют развитию детского спорта. "Очень важно поддерживать турниры в любом виде спорта и не менее важно, что Федерация хоккея с мячом России настойчиво предлагает проводить такие мероприятия на главной площади страны. Такие площадки и существуют, чтобы дать импульс развития детского спорта".

"Хоккей с мячом - это тот вид спорта, который был, есть и будет популярен в нашей стране. Сейчас у нас развивается хоккей с мячом, и такие соревнования, как этот турнир, помогают развитию детского спорта в России", - добавила собеседница агентства.

Финальный этап турнира проходит на Красной площади. Соревнования завершатся 20 февраля. Действующим победителем турнира является хоккейный клуб "Крылатское".