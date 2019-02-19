Выборы нового президента Федерации бобслея России пройдут в Сочи

ТАСС, 19 февраля. Внеочередная выборная конференция Федерации бобслея России, на которой будет избран новый глава организации пройдет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Ранее врио президента федерации Елена Аникина сообщила ТАСС, что конференция пройдет 20 марта.

16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Зубков 22 января принял решение временно оставить пост президента Федерации бобслея России, чтобы сохранить за отечественными бобслеистами и скелетонистами право выступать в международных соревнованиях. Исполняющей обязанности главы организации была назначена Аникина.