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Выборы нового президента Федерации бобслея России пройдут в Сочи

Ранее врио президента федерации Елена Аникина сообщила ТАСС, что конференция пройдет 20 марта

ТАСС, 19 февраля. Внеочередная выборная конференция Федерации бобслея России, на которой будет избран новый глава организации пройдет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Ранее врио президента федерации Елена Аникина сообщила ТАСС, что конференция пройдет 20 марта.

16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Зубков 22 января принял решение временно оставить пост президента Федерации бобслея России, чтобы сохранить за отечественными бобслеистами и скелетонистами право выступать в международных соревнованиях. Исполняющей обязанности главы организации была назначена Аникина.

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