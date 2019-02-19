Объявлен состав женской сборной России по хоккею на Универсиаду

ТАСС, 19 февраля. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею под руководством Алексея Чистякова обнародовал состав команды на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске. Список игроков приводится на сайте Федерации хоккея России.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Надежда Морозова ("Бирюса", Красноярск), Валерия Меркушева ("Динамо", Санкт-Петербург), Валерия Тараканова (СКИФ, Нижегородская обл.); защитники - Мария Баталова, Анна Шибанова (обе - "Агидель", Уфа), Нина Пирогова ("Торнадо", Дмитров), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова ("Динамо", Санкт-Петербург), Елена Проворова (СКИФ), Лиана Ганеева ("Горный"), Надежда Вольф (ЦСП КИВС, Екатеринбург); нападающие - Елена Дергачева, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева (все - "Торнадо"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе - СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Анна Тимофеева (все - "Бирюса", Красноярск), Диана Канаева, Евгения Дюпина (обе - "Динамо", Санкт-Петербург), Фануза Кадирова ("Горный").

Универсиада пройдет 2-12 марта. Женские сборные России, Швейцарии, Китая, Японии, США, Канады по хоккею проведут однокруговой турнир. Команды, занявшие места с первого по четвертое, попадут в полуфинал.